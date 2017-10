The pain in my mind

Affect my body.

The pain in my body

Affect my mind.

Wonder whether these two

Had arranged marriage

Or love marriage.

Since I remain single

I am trying to keep away

From these two idiots.

K.P Sasi is a film maker, writer, activist and cartoonist. He can be reached at kpsasi36@gmail.com

Hindi Translation

दिमाग की पीड़ा शरीर में घुस जाती है

और शरीर की दिमाग में

हैरान हूं यह सोच कर

कि इन दोनों का मिलन

पारंपरिक विवाह का फल है

या प्रेम विवाह का?

चूंकि अविवाहित हूं

इसलिए रहता हूं प्रयास में दूर रहने के

दोनों ही बेवकूफों से

— केपी शशि की कविता का अंग्रेजी से अनुवाद Ish Mishra